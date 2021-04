Miejski żłobek przy Wojska Polskiego w Zielonej Górze przyjmie więcej dzieci. W niesamowitych wnętrzach opiekę znajdą najmłodsi mieszkańcy

- Żłobek Miejski numer 1, a dokładniej filia naszego żłobka przy Wojska Polskiego 116 to nowa placówka. Działamy od 14 września 2020 roku. Obecnie mamy 36 najmniejszych podopiecznych. Miejsce to mogliśmy tworzyć właśnie dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, dzięki pomocy państwa. I już niedługo, bo 4 maja, rusza nabór . Będziemy przyjmować kolejne dzieci - mówi Katarzyna Cichocka, dyrektor żłobka.

To nie pałac, a żłobek dla dzieci. Zajrzyjcie do środka!

Co będzie wykonywane w ramach inwestycji? Na 1. piętrze budynku zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne. Natomiast więcej zmian pojawi się w piwnicach. Tam zostaną stworzone magazyny, szatnie pracownicze, kuchnia. Powstanie szyb windowy, by móc transportować posiłki. Prace będą przeprowadzane pod nadzorem konserwatora zabytków. Już dziś obiekt zachwyca wnętrzami. Niebawem zmian doczekają się kolejne pomieszczenia.

Dlaczego jest to możliwe? Bo w najbliższym czasie adaptacji doczekają się kolejne pomieszczenia żłobka. - Niebawem ruszamy z pracami remontowymi - mówi dyrektor MŻ nr 1. - Liczymy na to, że wszystko pięknie nam się poukłada. I od września ruszymy pełną parą.

- W tym miejscu wcześniej był dom małego dziecka - mówi Wioleta Haręźlak, dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych w zielonogórskim magistracie. - Potem żłobek niepubliczny, a w tej chwili będziemy organizować miejsca żłobkowe dla prawie 100 dzieci. Wykonawca do września musi wykonać wszystkie prace. Ale liczymy i wierzymy, że to zakończy się sukcesem.

Wioleta Haręźlak podkreśla, że rządowy program "Za życiem", w którym można starać się o środki, daje miastu szansę, by w Zielonej Górze powstawały kolejne żłobki.

Wykonawcą rozbudowy żłobka będzie firma z województwa lubuskiego

Kto będzie odpowiadał za adaptację kolejnych pomieszczeń w budynku przy Wojska Polskiego? Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Montażowy "Martex" Grzegorza Chudego. - Wartość inwestycji to 2 mln zł - wyjaśnia prezydent Janusz Kubicki. - Chciałbym przywitać i podziękować panu wojewodzie. Bez wsparcia rządu ta inwestycja pewnie nie ruszyłaby tak szybko. Bardzo się z tego cieszę, bo tak naprawdę miejsc żłobkowych zawsze brakuje. I każdy grosz się liczy.

- Cieszę się, że będzie podpisana umowa na realizację ze wsparciem niemałych środków rządowych, bo w wysokości 1,8 mln zł - mówi wojewoda Władysław Dajczak. - To duże wsparcie przy inwestycji, która opiewa na kwotę 2,25 mln zł. To podwójna radość, bo to pierwsza [taka] inwestycja w Zielonej Górze, w dużym mieście wojewódzkim, gdzie takich miejsc opieki dzieci do 3. lat, bardzo potrzeba i brakuje. Miejsca już uzupełniają tę lukę. Będziemy robili wszystko, aby kolejne samorządy aplikowały w programie. W tym roku mamy ponad 16,5 mln zł przeznaczonych na to zadanie. Utworzymy 584 miejsca.