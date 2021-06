Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Miejskie powitanie lata w Zielonej Górze. Całe rodziny bawiły się w parku Tysiąclecia

W niedzielę do parku Tysiąclecia ściągnęły rodziny z małymi dziećmi. To z myślą o nich zorganizowany został piknik na powitanie lata.



Organizatorami festynu byli: stowarzyszenie Warto Jest Pomagać i Zielonogórski Ośrodek Kultury. Wybór miejsca nie był przypadkowy. To właśnie w parku Tysiąclecia, w budynku, który kiedyś pełnił rolę krematorium, stowarzyszenie ma od niedawna swoją siedzibę.







Celem niedzielnej imprezy była nie tylko dobra zabawy, ale też wsparcie zbiórki na leczenie Anny Głuch.



W programie pikniku znalazły się występy i pokazy, animacje dla dzieci, malowanie twarzy. Najmłodsi z ciekawością zaglądali do wnętrza wozu strażackiego, a dorośli szukali okazji na garażowej wyprzedaży. Można też było się posilić. Największą atrakcją był występ Majki Jeżowskiej, której piosenki znają na pamięć prawie wszyscy.



