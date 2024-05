Mieszkańcy Czarnowic zatrzymali agresywnego kierowcę. Jeździł tak, że stwarzał zagrożenie, miał przy sobie karabin pneumatyczny

- Wykorzystując fakt, iż kierujący zatrzymał pojazd przy jednej z posesji, świadkowie podeszli do samochodu. Wówczas kierowca wyciągnął z auta przedmiot przypominający broń. Na szczęście mężczyzna nie zdążył nic zrobić, bo została mu ona wytrącona. Mieszkańcy po zabraniu mu kluczyków, zamknęli go w pojeździe, uniemożliwiając mu ucieczkę do czasu przyjazdu policjantów - relacjonuje komisarz Justyna Kulka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.