- Spotkałem się z Olimpią Tomczyk-Iwko i omawiałem sprawę remontu drogi z Łomów do Chlebowa. To ok. koszt 10 milionów złotych - mówił S. Naglik. - Rozmawiałem o tej inwestycji z radnym pow. krośnieńskiego, Andrzejem Iwanickim. Ustaliliśmy, że w przyszłorocznym budżecie powiatu krośnieńskiego zostanie wpisana realizacja projektu budowy drogi na odcinku Łomy-Chlebowo. Gmina Gubin do tego przedsięwzięcia się dołoży.