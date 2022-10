Mieszkańcy narzekają na muchy i smród. WIOŚ wszczyna kontrolę w Bobrownikach, w gminie Otyń

- Wszczynamy kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska przed podmiot, który dokonuje rekultywacji składowiska odpadów w Bobrownikach - zapowiedziała w materiale TVP 3 Joanna Michalik - Pietraszak, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Chodzi o teren rekultywowanego składowiska w Bobrownikach w gminie Otyń, w sprawie którego mieszkańcy głośno protestowali dwa lata temu. Zatrzymywali wówczas ruch. Pisali pisma.

Do tematu wróciła TVP 3. W materiale programu Wiadomości Lubuskie przypomniano, że 23 maja regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gorzowie wystąpił z wnioskiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze o stwierdzenie nieważności decyzji starosty powiatu nowosolskiego, udzielającej zezwolenia na przetwarzanie - odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w Bobrownikach. Rekultywacja jednak ciągle trwa, bo sprawa wciąż jest rozpatrywana przez SKO.

Tymczasem mieszkańcy skarżą się na plagę much i odór we wsi.