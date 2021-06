"Mieszkańcy oczekują od nas przewidywalności. My ją dajemy"

To hasła propagandowe. Manipulowano opinią publiczną i wielokrotnie podawano nieprawdziwe informacje, które miały zniechęcić radnych do współpracy. Myślę, że prawdziwe intencje zostały obnażone. Chodziło o interesy twórców nowej opozycji, próbę przejęcia zarządu województwa . Autor tych zmian sam się ogłosił.

To był trudny i stracony czas. W normalnej sytuacji sesje odbywają się w sposób zaplanowany, niestety opozycja zmierzała do paraliżu sejmiku.

Pan prezydent Milewski doskonale wie jaka jest prawda, bo rozmawialiśmy na ten temat. Ten projekt był siedmiokrotnie aneksowany. Trzykrotnie miał zwiększone dofinansowanie. A my przecież jesteśmy związani procedurami unijnymi. zupełnie nowa koncepcja może uzyskać dofinansowanie w nowym konkursie, jeżeli uzyska pozytywną ocenę ekspertów i będzie konkurencyjna do innych projektów.

To dobrze, że ten czas minął. Poziom debaty reprezentowany przez Łukasza Mejzę był nie do zaakceptowania. Dziś mamy nowe otwarcie i pewność, że nowy przewodniczący Wacław Maciuszonek nigdy nie zgodzi się na taki styl pracy w lubuskim parlamencie. Niestety przewodnicząca Wioleta Haręźlak nie potrafiła organizować pracy sejmiku, pozwalała na jałowe dyskusje i bez powodu ogłaszała przerwy w obradach. Sejmik zamieniła w telenowele.

Wspomina pani wojewodę. Tymczasem Władysław Dajczak ubolewał ostatnio, że współpraca z samorządem wojewódzkim nie układa się najlepiej.

Ja nie mam z tym problemu. Gdy trzeba było pojechałam do Gorzowa. To na moją prośbę szpital tymczasowy został zorganizowany w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Bez wahania oddaliśmy nowy szpital po to by nie leczyć Lubuszan na stadionie czy hali sportowej. Oczywiście politycznie różnimy się fundamentalnie i tu zawsze będzie wymiana ciosów. Nigdy się nie zgodzę na powrót do PRL i centralizację , jednak gdy chodzi o zdrowie i życia mieszkańców, różnice polityczne nie mogą utrudniać kompromisu.

Dziękuję za rozmowę