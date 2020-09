Mieszkańcy pamiętają o Wydarzeniach Gorzowskich z sierpnia 1982 roku

Dziś obchodzono 38 rocznicę Wydarzeń Gorzowskich, bo tak po latach nazwano to, co 31 sierpnia 1982 roku wydarzyło się pod gorzowską katedrą. W tym dniu odbyła się tam największa opozycyjna demonstracja na terenie ziemi lubuskiej. Pięć tysięcy gorzowian protestowało przeciwko stanowi wojennemu. W wyniku starć z milicją wiele osób zostało rannych, jeszcze więcej trafiło do aresztu.

Złożyli kwiaty pod Krzyżem Solidarności

Dla uczczenia tego dnia w poniedziałek, 31 sierpnia na Starym Rynku przy Katedrze w Gorzowie odbyły się uroczystości, które miały uhonorować uczestników wydarzeń sprzed 38 lat.

O 16. 30 odbyła się msza św. Polowa celebrowana przez. Po mszy odbyła się oficjalna uroczystość z ceremoniałem wojskowym.

- Musimy dbać o tożsamość swoją i tożsamość tego regionu. Jak również pokazać młodemu pokoleniu tych ludzi, którzy wtedy przecież podejmowali wielkie ryzyko i ponieśli konsekwencje swoich decyzji – mówił wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie odznaczeń: Krzyża Wolności i Solidarności, oraz złożenie kwiatów pod Białym Krzyżem Solidarności.