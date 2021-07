Mieszkańcy wsi koło Nowej Soli podzielili między siebie dyżury i pilnują dębów przed wycinką. O sprawie zawiadomili prokuraturę

We wsi prowadzona jest inwestycja, zapowiadana przez gminę, jako historyczna.

Jednego dębu w okolicy szkoły w Przyborowie koło Nowej Soli już nie ma, podobnie jak alei lipowej. Ale mieszkańcy nie dają za wygraną.

Mieszkańcy podzielili między siebie dyżury. Zastawili drzewa samochodami i bronią ich przed wycinką.

Złożyli do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez gminę.

Napisali też do Wojewody Lubuskiego petycję o wydłużenie terminu inwestycji, aby zachować drzewa i dofinansowanie.

Przyborów koło Nowej Soli. Miała być historyczna inwestycja, jest wielki protest

To jest ten Przyborów, do którego drogę w maju 2010 roku zalała woda. Teraz mieszkańców zalewa krew, bo mówią, że nic nie wiedzieli o wycince dębów. Wtedy drogę odcięła rzeka, teraz piły pocięły jeden z dębów i całą aleję lipową. We wsi, podobnie jak 11 lat temu, jest chaos i wielkie poruszenie.