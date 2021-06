Minister zdrowia w Zielonej Górze: Darmowe badania profilaktyczne dla osób 40 plus już od 1 lipca. Będą też inne zmiany

Minister zdrowia, Adam Niedzielski, przyznał, że odwiedza Zieloną Górę, gdy dzieje się coś ważnego w jego życiu zawodowym. Dwa lata temu został prezesem NFZ i przyjechał do Winnego Grodu. Teraz kolejny ważny moment – choć już w roli ministra zdrowia – bo rozpoczęcie programu odbudowy zdrowia. Pandemia koronawirusa spowodowała ogromny deficyt zdrowotny. Ograniczenia w dostępie do świadczeń, obawa o zakażenia, stres czy mało aktywny tryb życia nie pozostały bez wpływu na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Czas na nadrabianie zaległości.

Sztandarowym elementem programu odbudowy zdrowia będzie Profilaktyka 40 plus.

Rozpoczęła się już rehabilitacja pocovidowa. Konsekwencje zdrowotne u osób, które przeszły chorobę, są bardzo różne. Stąd też i różny zakres zabiegów rehabilitacyjnych.

- Chcemy nie tylko dać osobom w wieku 40 - i powyżej - lat możliwość badania, ale pokazać że ważne jest zainteresowanie się swoim zdrowiem, zrobienie bilansu zdrowotnego – podkreśla minister Adam Niedzielski. – W czasie pandemii siedzieliśmy dłużej w domu, przed komputerem. Międzynarodowe badania pokazują, że każdy z nas w tym czasie przytył średnio 5 kilogramów. To też nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. Dlatego warto się swoim zdrowiem zainteresować, by wiedzieć, w jakim punkcie dziś jesteśmy i jeśli będzie coś niepokojącego – wykonać pogłębione badania diagnostyczne pod kierunkiem lekarza.

Program Profilaktyka 40 plus ruszy od 1 lipca. Pacjenci otrzymają skierowania na badania.