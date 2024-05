Mirostowickie Zakłady Ceramiczne na archiwalnych fotografiach Czesława Łuniewicza. To kawał niesamowitej historii

Mirostowickie Zakłady Ceramiczne w Mirostowicach Dolnych to był w regionie jeden z większych zakładów. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze opublikowało fotografie wykonane w Ceramice przez Czesława Łuniewicza. Znany, lubuski fotograf odwiedził wiele podobnych zakładów w regionie. Dzięki tym archiwalnym zdjęciom możemy zobaczyć dziś, jak wyglądała praca przy produkcji. Nie wiadomo, w którym dokładnie roku wykonano zdjęcia. Najprawdopodobniej to przełom lat 70 - tych i 80 - tych. Zakłady mirostowickie zlikwidowano w 1996 roku. Dziś to teren prywatny, a budynki od lat popadają w ruinę.