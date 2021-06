Mistrz, mistrz, Zastal mistrz! Pamiętacie ten wielki triumf zielonogórskich koszykarzy nad Turowem?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

2 czerwca 2013 roku – data ta na zawsze zostawiła bardzo mocny ślad w historii zielonogórskiej koszykówki. Tego dnia po raz pierwszy drużyna z Zielonej Góry sięgnęła po tytuł mistrza Polski.



Ten wspaniały sukces koszykarze Zastalu (grającego wówczas pod szyldem Stelmetu) wywalczyli trzy lata po awansie do ekstraklasy. Zielonogórzanie w finałowej rozgrywce rozbili faworyta – zespół Turowa Zgorzelec. W serii meczów do czterech zwycięstw wygrali 4:0!



Podopieczni trenera Mihailo Uvalina rozgrywki kończyli w składzie: Quinton Hosley, Walter Hodge, Oliver Stević, Dejan Borovnjak, Łukasz Koszarek, Łukasz Seweryn, Mantas Cesnauskis, Marcin Sroka, Zbigniew Białek, Kamil Chanas, Filip Matczak. W mistrzowskim sezonie zawodnikami Stelmetu byli też (odeszli w trakcie rozgrywek): Adam Łapeta, Milos Lopicić, Rob Jones, Piotr Stelmach.



