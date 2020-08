Audi dachowało koło Gubina. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. W jakim są stanie?

We wtorek, 25 sierpnia, doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 32 w okolicach Gubina. Kierowca audi stracił panowanie nad samochodem. Auto dachowało i wpadło do rowu. Dwóch mężczyzn zostało przetransportowanych do szpitala w Zielonej Górze.