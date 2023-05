Młody bramkarz z Kostrzyna nad Odrą powołany na centralne zgrupowanie

Kostrzyn to bardzo sportowe miasto. Choć nie ma tu pieniędzy na wyczyn seniorów

– Zgrupowanie dla bramkarzy odbędzie się już po raz dziesiąty. Takie akcje szkoleniowe w Akademii Młodych Orłów rozpoczęliśmy od rocznika 2002, a potem były kolejne, aż do 2011. Wzięło w nich udział wielu utalentowanych bramkarzy. Na ligowych boiskach, w seniorskiej piłce, możemy dziś zobaczyć chociażby Kacpra Tobiasza, Kacpra Trelowskiego, Kacpra Bieszczada czy Krzysztofa Bąkowskiego. Jestem przekonany, że niedługo pojawią się kolejni, o których także będziemy mówić – dodał Dawidziuk.

Wśród 16 powołanych do Bydgoszczy jest Michał Pakirski z TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą. To jedyny Lubuszanin w tym gronie.

