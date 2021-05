Młodzi pływacy z Międzyrzecza już zawzięcie przygotowują się do rozpoczęcia sezonu. Na razie zaprawa sucha

Małgosia mieszka w małej wiosce, w Sierczynku, między Trzcielem a Międzyrzeczem. Chodzi do trzeciej klasy międzyrzeckiej Szkoły Podstawowej Nr 1 z klasami sportowymi. Choć ma zaledwie dziesięć lat jej pasjami można by obdarować całe grono rówieśników. Mało tego, że bardzo dobrze się uczy, to jeszcze uwielbia pływanie. I to nie takie amatorskie. Bierze udział w zajęciach sekcji pływackiej. Dodatkowo tańczy w zespole, a jakby tego było mało, to jeszcze posiada kolejną pasję. To piłka nożna. Gra bowiem, z sukcesami, w żeńskim zespole futbolowym.