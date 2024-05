Mnóstwo startów lubuskich sportowców. Mają też bogate plany na majówkę

PIŁKA RĘCZNA

UKS Trójka zagrała awansem w Poznaniu i przegrała We wtorkowym (30 kwietnia), rozegranym awansem meczu grupy B I ligi mężczyzn UKS Trójka Nowa Sól przegrała w Poznaniu z tamtejszym Grunwaldem 26:33. Po tym spotkaniu nowosolanie zajmują 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 pkt. oraz bramkowym bilansem 691:655.

SZACHY

Zielonogórska uczennica brązową medalistką MŚJ Nina Bos z Akademii Szachowej Zielona Góra została brązową medalistką mistrzostw świata juniorek do lat 8 w szachach szybkich. Zawody odbyły się od 25 do 29 kwietnia w albańskim Durres. Nina jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze.

KICKBOXING

Trzy medale młodych gorzowian w MP Juniorzy starsi z gorzowskich klubów wywalczyli trzy medale podczas rozegranych w Węgrowie mistrzostw Polski w formuje K1. Po złote sięgnęli Igor Iżykowski w kategorii do 71 kg i Alan Kozłowski w wadze powyżej 91 kg (obydwaj ze Sportów Walki), a brązowy zdobył Oliwier Jędryczko (Dragon) w kategorii do 67 kg.

KAJAKARSTWO

Wysoka forma parakajakarza Startu Zielona Góra Mateusz Surwiło ze Startu Zielona Góra zwyciężył we wszystkich połączonych klasach startowych na dystansach 200 i 500 m podczas I Pucharu Polski w parakajakarstwie. Zawodnik ten jeszcze w zeszłym roku wywalczył przepustkę na Igrzyska Paralimpijskie Paryż 2024, a teraz przygotowuje się do mistrzostw świata i mistrzostw Europy, które odbędą się w węgierskim Szeged.

PIŁKA NOŻNA

BIEGI

W piątkowe popołudnie uczczą rocznicę Konstytucji 3 Maja

Na placu Grunwaldzkim w Gorzowie będzie zlokalizowana w piątek (3 maja) linia startu i mety VII Biegu Konstytucji 3 Maja. Dziecięce biegi na dystansach od 150 do 600 m rozpoczną się o godz. 14.30, natomiast start do głównego biegu kobiet i mężczyzn na 3 km nastąpi o 15.00. Biuro zawodów będzie czynne od 13.00 do 14.00.