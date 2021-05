Most tymczasowy w Krośnie Odrzańskim. Wykonawca się przygotowuje. Kiedy ruszą i ile potrwają prace?

Dziś brzeg Odry w Krośnie Odrzańskim przy zabytkowym moście został odgrodzony po obu stronach, z okolic znikają urządzenia, ławki, rozbierana jest nawet kostka. Wciąż jest to jednak faza przygotowania do wielkiej inwestycji, która ruszy w Krośnie Odrzańskim... no właśnie, kiedy?

- Otrzymaliśmy od wykonawcy harmonogram prac - informuje burmistrz Marek Cebula. - Kiedy będą mieli ZRID w ręku, to od razu ruszają z inwestycją. Równocześnie będą wykonywać dwa zadania. Jedno będzie związane z wodociągiem i będzie polegało m.in. na wybudowaniu dwóch studni po obu stronach Odry. To ma potrwać 180 dni.

A most tymczasowy? - Budowa przeprawy ruszy równolegle z pierwszym zadaniem. Według harmonogramu ma ona potrwać 240 dni - wymienia M. Cebula. - Trzeba pamiętać, że most tymczasowy będzie miał nośność jak nasz zabytkowy. Ruch drogowy w Krośnie Odrzańskim jest ogromny, a most w naszym mieście jest pierwszą przeprawą na polskim odcinku Odry. Następna możliwość przekroczenia rzeki po polskiej stronie jest na wysokości S3... 80 kilometrów od granicy! Dlatego most tymczasowy nie może mieć ograniczeń np. dotyczących nośności. Ciągłość ruchu drogowego musi zostać zachowana.