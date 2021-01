Most w Świerkocinie zostanie zamknięty na czas gruntownego remontu. Przez pięć miesięcy mieszkańców czekają olbrzymie utrudnienia

Most w Świerkocinie łączy dwa brzegi Warty. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął remont przeprawy. Okazało się, że konstrukcja jest w gorszym stanie, niż pierwotnie zakładano. Most będzie zamknięty dla ruchu kołowego przez kilka miesięcy. Będą mogli po nim przechodzić piesi. Dla kierowców wyznaczono długie i uciążliwe objazdy.

- Ludzie dojeżdżają przez ten most do pracy w Witnicy i innych miastach. Niektórzy rolnicy mają swoje pola na drugim brzegu Warty. Dzieci dojeżdżają do szkół. Remont tego mostu odczujemy wszyscy – mówi pan Kazimierz, którego spotykamy w okolicy mostu w Świerkocinie. Ta popularna wśród kierowców przeprawa od 1 lutego będzie zamknięta aż do końca czerwca.

Remont mostu w Świerkocinie był potrzebny Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze rozpoczął remont mostu w Świerkocinie pod koniec października 2020 r. Głównym celem przebudowy mostu w Świerkocinie jest poprawa jego parametrów konstrukcyjnych i użytkowych. W planie inwestycji było: naprawa oraz wzmocnienie konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem nowych warstw antykorozyjnych,

roboty które zapewnią odpowiednie parametry konstrukcyjne żelbetowej płyty pomostowej,

naprawy podpór mostu,

nowe nawierzchnie bitumiczne jezdni

roboty przyobiektowe.

Most w Świerkocinie w gorszym stanie, niż sądzono Na moście w Świerkocinie obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Asfalt na jednej części mostu został zerwany. Okazało się, że przeprawa jest w gorszym stanie, niż zakładano. ZDW poinformował, że niezbędna jest wymiana żelbetowej płyty pomostowej. Nie jest to możliwe, gdy na moście odbywa się ruch. Dlatego 22 stycznia zatwierdzono plan objazdów i zdecydowano o zamknięciu przeprawy. Przeczytaj też: Kostrzyn nad Odrą. Nowy most da miastu oddech. Ale najpierw korki, nerwy, stres

Będzie objazd przez Gorzów Drogowcy wyznaczyli objazd najbliższym czynnym mostem nad Wartą, czyli przez Gorzów. Oznacza to, że aby przejechać na drugi brzeg rzeki kierowcy będą musieli pokonać około 60 km, co zajmie im około godziny czasu. – To uciążliwość szczególnie dla tych, którzy mieszkają po jednej stronie Warty i pracują po drugiej. Będą musieli dużo wcześniej wstawać do pracy – mówi Aniela Stolicka, mieszkanka gminy Witnica. Tak będzie przebiegał objazd na czas remontu mostu w Świerkocinie. ZDW Trzeba się będzie jakoś przez te kilka miesięcy przemęczyć. Potem pozostaje mieć nadzieję, że będziemy mogli jeździć dobrym, naprawionym mostem – dodaje kobieta.

Most w Świerkocinie będzie otwarty dla pieszych Przeprawa nie zostanie całkowicie zamknięta. – Zachowana zostanie możliwość ruchu pieszego. Piesi będą mogli korzystać z jednego chodnika, który dodatkowo zostanie oświetlony w celu poprawy bezpieczeństwa – informuje Grzegorz Szulc, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami w ZDW w Zielonej Górze. Skorzystają z tego m.in. uczniowie, mieszkający na trasie Kłopotowo – Oksza – Boguszyniec, który dojeżdżają do Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich. Władze gminy zdecydowały, że bus zabierze dzieci, które dojadą busem w rejon mostu. Tam, wraz z opiekunką i kierowcą, pozostawią busa w wyznaczonym miejscu. Następnie przejdą grupowo i pod opieką na drugą stronę mostu do miejscowości Świerkocin, w której będzie stał w wyznaczonym miejscu bus (lub autobus w zależności od sytuacji) i to nim będzie kontynuowana podróż dzieci do szkoły. Takie rozwiązanie ma oszczędzić uczniom uciążliwości, związanych z wcześniejszym wstawaniem i pokonywaniem objazdu przez Gorzów.

Zobacz też wideo: Kostrzyn nad Odrą. Będzie remont mostu kolejowego nad Wartą na strasie Kostrzyn-Berlin