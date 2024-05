Motocyklista zderzył się z ciężarówką pod Świebodzinem |ZDJĘCIA

Motocykl z zestawem pojazdów ciężarowych zderzyły się na drodze w kierunku na Lubinicko.

- Kierujący jednośladem został zabrany do szpitala, wstępnie z urazem nogi. Na miejsce zdarzenia najechał patrol dzielnicowych, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu patrolu Ruchu Drogowego. Trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia i usunięcia utrudnień - przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie.