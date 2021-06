Możesz nadać imię drzewku w zielonogórskiej Alei Kwitnącej Wiśni i jednocześnie pomóc małej Ani, która choruje na SMA. Jak to zrobić?

ZGK czeka na propozycje mieszkańców do najbliższego poniedziałku, 14 czerwca.

- We wtorek odezwiemy się do osoby, która zaoferowała najwyższą kwotę i poprosimy o zrobienie przelewu oraz przesłanie nam potwierdzenia - informuje ZGK. - A później zaprosimy do Alei Kwitnącej Wiśni, gdzie szczęśliwiec uroczyście nada imię.