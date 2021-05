Możesz tego potrzebować, jeśli wybierasz się zagranicę! Czym jest zaświadczenie o szczepieniu i skąd je wziąć?

Do Hiszpanii z zaświadczeniem o zaszczepieniu? To wcale nie jest takie pewne...

Do Hiszpanii na podstawie zaświadczenia o szczepieniu? Ta informacja spowodowała szturm na biura podróży, ceny Andaluzji i Wysp Kanaryjskich poszybowały. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to działa w praktyce. Przypomnijmy. Niedawno na podobną deklarację nacięli się Polacy jadący do Grecji. Okazało się, że w naszych zaświadczeniach o zaszczepieniu brak kluczowych informacji - na przykład jaką szczepionkę przyjęliśmy...