MZK Zielona Góra wprowadza kolejne zmiany. Nowe autobusy, nowe trasy i nowa flota. Które osiedla skorzystają?

Potrzeby mieszkańców

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy zgłaszali trudności z dojściem do przystanków, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ulic Osiedlowej i Chmielnej. Na jedno z najwyżej położonych osiedli w mieście autobusy MZK linii 6 dotychczas dojeżdżały jedynie do ul. Braniborskiej, bo wąskie i kręte uliczki uniemożliwiały przejazd 12-metrowymi autobusami elektrycznymi. Wprowadzenie zmian było możliwe dzięki zakupowi nowych, krótszych pojazdów elektrycznych marki PILEA. Te nowoczesne autobusy, jak informuje UM Zielona Góra, oprócz tego, że są przyjazne dla środowiska, bo nie emitują spalin, to doskonale poradzą sobie z trudnymi warunkami terenowymi osiedla.