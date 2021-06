Na dobrych ocenach można zarobić! Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z Gorzowa

Nagrody za wysiłek i mobilizację

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki po raz kolejny przyznał stypendia naukowe i artystyczne najzdolniejszym uczniom z miejskich szkół. Zorganizowana z tej okazji specjalna uroczystość odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej.

- Tym razem gratulacje są szczególne, bo wasz wysiłek odbywał się w bardzo trudnym czasie, czasie pandemii, ograniczeń, zmiany sposobów nauki - mówił podczas uroczystości Jacek Wójcicki. - Musieliście się do tej zmiany przygotować, przestawić się na inny tryb nauki, a to wymagała wysiłku i mobilizacji. Jestem dumny, że mamy w Gorzowie tak zdolnych i dzielnych mieszkańców we wszystkich pokoleniach.