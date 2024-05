Na drodze gorzowian stają „Gołębie” z Grudziądza. Faworyt jest oczywisty [SKŁADY]

Nie ma się co oszukiwać – murowanymi faworytami niedzielnej potyczki są gorzowianie. Podopieczni trenera Stanisława Chomskiego wygrali do tej pory trzy spotkania (os¬tatnie 49:41 w Gorzowie), a jedynej porażki (35:55) doznali na torze mistrzów Polski z Lublina. Grudziądzanie mają odwrotny dorobek – zaledwie jedno zwycięstwo (u siebie 54:35 z Fogo Unią Leszno) oraz trzy przegrane. Te wyniki sprawiły, że ebut.pl Stal jest wiceliderem rozgrywek, zaś ZOOleszcz GKM zajmuje w tabeli przedostatnią, siódmą lokatę.

Wciąż marzą o play offach

ZOOleszcz GKM oglądamy w PGE Ekstralidze nieprzerwanie od 2015 roku. Wcześniej grudziądzanie występowali na najwyższym szczeblu rozgrywek w latach 1996 i 1998-1999. Klub z województwa kujawsko-pomorskiego ani razu nie awansował jednak do fazy play off. To wieczny kandydat do spadku, ciężko walczący co roku do końca zasadniczej fazy rozgrywek o pozostanie w elicie.