Na drogach w Nowej Soli. Zobacz pojazdy, które były modne i wygodne, jeszcze kilka lat temu. Uchwyciły je kamery Google Street View

Nie minęło dziesięć lat, a samochody na ulicach Nowej Soli pewnie w większości wymieniły się. Tico, polo, czy cinquecento to już rzadki widok. jakimi pojazdami jeździli nowosolanie w 2012, 2013 i 2017 roku? Uchwyciły to kamery Google Street View. I chociaż na co dzień ta aplikacja ma pomagać trafić pod właściwy adres, przydaje się też do wspomnień. Na zdjęciach można znaleźć swoje auto z tamtych czasów, albo rower, czy inny pojazd ręcznie napędzany, jakich nie brakowało na ulicach Nowej Soli.