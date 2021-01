Na Dzikiej Ochli pod mężczyzną załamał się lód. Strażacy prowadzili ćwiczenia. W ten sposób co roku ginie kilkanaście osób

PLUS Najlepsza recepta na zdrowie to ruch, śmiech i wyśmienite towarzystwo

Zdrowie to najcenniejszy skarb. Czy jednak o nie dbamy? Samochód co roku oddajemy do przeglądu. A sami? Odkładamy badania na kolejny miesiąc. Bo co prawda coraz trudniej się nam poruszać, ale jakoś jeszcze dajemy radę. Poza tym to przecież kosztuje…