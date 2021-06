Na Giełdzie Niedzielnej w Zielonej Górze. Takich rzeczy możecie nie znaleźć w sklepach. Zobaczcie, co można było kupić 6 czerwca

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/58]

Giełda Niedzielna przy ul. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To ponad pół tysiąca stoisk, które są rozlokowane na 37 000 metrów kwadratowych. Klienci kupią tu wszystko w jednym miejscu. Branże prezentują się rozmaicie, od odzieżowej, przemysłowej czy ogrodniczej, po spożywczą i gastronomiczną. 6 czerwca chętnych na zakupy nie brakowało. A na stoiskach można było znaleźć to, czego nie znajdzie się na sklepowych półkach. Zobaczcie sami>>>



Czytaj również: 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać pieniądze?