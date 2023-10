Na grzyby w Lubuskie! Tu wciąż można wyjść z lasu z pełnymi koszami. Oto polecane miejsca Joanna Niedziela

Na grzyby w Lubuskie! W okolicach Zielonej Góry wyprawa do lasu wciąż cieszy grzybiarzy, którzy wracają z koszami pełnymi grzybów. Trafić można na podgrzybki i borowiki. Na grzybobranie najlepiej wybrać się wczesnym rankiem, udając się do sprawdzonych przez Lubuszan miejsc. Oto one!