Na każdego mieszkańca Gorzowa Wlkp. przypada po 23 tys. zł! Taki majątek ma miasto

Jak bardzo bogaci jesteśmy? Gdyby te ponad 2,5 mld zł podzielić na każdego z 111,5 tys. gorzowian (tylu jest u nas mieszkańców zameldowanych na pobyt stały), na każdą osobę przypadałoby ponad 23 tys. zł! Co składa się na majątek miasta? Największą grupą są tzw. obiekty inżynierii lądowej, czyli drogi, chodniki czy mosty. One warte są aż 970,9 mln zł. Co ciekawe, to mniej niż tegoroczny budżet miasta, w którym wydatki oszacowano na 1,15 mld zł.

Ponad 447 mln zł warte są wszystkie miejskie grunty i te, które są w użytkowaniu własnym. Do miasta należy bowiem 3,076 tys. ha ziemi. „Niewiele mniej” warte są natomiast wszystkie budynki i lokale. Na dziś to 403,2 mln zł, a tylko w ciągu roku ich wartość wzrosła o 4 proc. Jeśli chodzi o należące do miasta maszyny i urządzenia, to warte są one 37,5 mln zł.