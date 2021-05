Na lubuskich polach, w okolicach Trzciela, zwanego szparagowym zagłębiem, pojawiły się tak długo wyczekiwane szparagi

Jak podkreśla plantatorka z Sierczynka wartość szparagów, o czym jednak dalej wiele osób nie wie, jest gigantyczna. Inna sprawa to uprawa, bo ta roślina łatwa w uprawie nie jest, a zbiór czasami to jak loteria. – Trzeba mieć oko i wyczucie, aby szybko ustalić, w którym miejscu warzywo się wybija z kopca, ziemia w tym miejscu delikatnie pęka – mówi Lubuszanka. – Nie wolno tego momentu przegapić, bowiem kiedy szparag ujrzy słońce, to po prostu nam sczernieje.