Na ryneczku przy Owocowej w Zielonej Górze tętni życie i handel. Co i za ile można tu kupić?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/176]

Na ryneczku przy Owocowej tętni życie i handel. Co i za ile można tu kupić?

Targowisko przy ul. Owocowej w kwietniową sobotę tętni życiem. Okazuje się, że wielu zielonogórzan wybiera zakupy pod chmurką i decyduje się na ekologiczne, zdrowe zakupy.



Czy opłaca się robić zakupy pod chmurką? Wielu zielonogórzan uważa, że tak! Zobaczcie, po ile na targowisku przy ul. Owocowej są szparagi, pomidory, zielona sałata i inne sezonowe warzywa oraz sadzonki do ogrodów. Co warto podkreślić, handel w tym miejscu odbywa się we wtorki, czwartki oraz soboty. Choć samo targowisko wizualnie wygląda często, jak z czasów minionych, to jednak chętnych na zakupy nie brakuje!



Na ryneczku przy Owocowej tętni życie i handel. Co i za ile można tu kupić?