Na taką informację czekała co najmniej połowa młodzieży z Nowej Soli. W piątek prezydent miasta ogłosił, że ta restauracja będzie w mieście

McDonald's w Nowej Soli. Prezydent ogłosił wiadomość

Tak, jak zapowiadaliśmy na początku maja, wyczekana zwłaszcza przed młodszych mieszkańców restauracja sieci McDonald’s będzie w Nowej Soli. Wówczas dowiedzieliśmy się, że trwają szkolenia na managerów do nowosolskiej restauracji. Nasz informator nie miał jeszcze pewności, co do lokalizacji. Pod uwagę brana była działka w okolicy zjazdu z S3 do Nowej Soli.