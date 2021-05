Na ulicach Zielonej Góry pojawiły się hulajnogi elektryczne kolejnej już firmy. Jak się je wypożycza? Czy musisz mieć do tego aplikację? OPRAC.: Natalia Dyjas-Szatkowska

Kolejna firma wchodzi do Zielonej Góry ze swoimi elektrycznymi hulajnogami. W ostatnich dniach mieszkańcy zauważyli takie pojazdy w zielonych barwach. Okazuje się, że to Bolt wprowadza na zielonogórskie ulice ekologiczne środki transportu. Jak możesz wypożyczyć elektryczną hulajnogę? Czy musisz mieć do tego specjalną aplikację?