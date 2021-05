Na Uniwersytecie Zielonogórskim powstaje nowy kierunek studiów

Barbara Bielinis-Kopeć w prezydium prestiżowej organizacji

Na Walnym Zgromadzeniu członków Międzynarodowego Komitetu Ochrony Zabytków (ICOMOS) po raz kolejny na członka prezydium wybrano dr Barbarę Bielinis-Kopeć, lubuską wojewódzką konserwator zabytków. International Council on Monuments and Sites - Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków powołana została do życia w 1965 roku.