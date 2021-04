Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

„Czymże jest człowiek i czegóż mu trzeba? Jaką odpowiedź na pytanie Kazimierza Przerwy-Tetmajera przynosi literatura XX wieku?”. Taki temat wybrałem na pisemnej maturze z języka polskiego. Był rok 1997... Literatura XX wieku, zwłaszcza czasów wojny i okupacji, którą to literaturą do dziś jestem zauroczony, nie tylko dawała wymowną odpowiedź na to pytanie, ale też uczyła (i wciąż uczy) pokory. Założę się, że wielu z Was także pamięta temat wybrany na maturze z języka polskiego. A jak egzamin dojrzałości będzie wyglądał w tym roku? - Rząd powinien był w ogóle tę maturę odwołać - uważa Aleksandra Dulas, nauczycielka, terapeutka - czytaj artykuł . Z tym stwierdzeniem nie trzeba się zgadzać. Ale warto zapoznać się z ciekawym głosem w dyskusji dotyczącej między innymi zdalnego nauczania i tego, jak pandemia wpłynęła na uczniów i nauczycieli.

Oczywiście, jako majówkową lekturę polecam dzieła literatury czasów wojny i okupacji, choć wiem, że szczęściarze, którym trafi się piękna pogoda, będą woleli utonąć w dobrodziejstwach biesiady przy grillu. Tu przydadzą się porady specjalistów znanych między innymi ze srebrnego ekranu. Przyznam, że uwielbiam oglądać programy kulinarne. Zwłaszcza te z Karolem Okrasą, Robertem Makłowiczem czy Remigiuszem Rączką w roli głównej. Za co cenimy takich ekspertów? Zapraszam do lektury tekstu o Robercie Makłowiczu - czytaj artykuł. Z tezą, że dobrze się odżywia, mógłbym pewnie polemizować, ale mistrzem słowa jest niewątpliwie.

A skoro jesteśmy już przy srebrnym ekranie, to mamy zacny jubileusz. „Temu Misiu” stuknęła czterdziestka! Rzecz jasna, mowa o kultowym filmie Stanisława Barei. „Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego, który to kraj ma być może nawet tam i swoje plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów!”, „Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić”, „Z twarzy podobny zupełnie do nikogo”, „Konie, łby pospuszczać! Czy konie mnie słyszą?!”, „- Babciu, ja będę za Heroda! - Za młody jesteś na Heroda. - A co, Herod nigdy nie był młody? - Nie!”, „Tu jest kiosk Ruchu! Ja... Ja tu mięso mam!”. Któż nie zna tych dialogów... - czytaj artykuł.

Szymon Kozica