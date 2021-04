Na zielonogórskim deptaku powstaje nowa kawiarnia. Jej twórcy: Chcemy, by było to centrum lokalności i kultury. Zobacz te wnętrza!

Na zielonogórskim deptaku, przy Alei Niepodległości, powstaje nowy punkt na mapie miasta - klubokawiarnia artystyczna Cafe Noir. - Chcemy, by to była przestrzeń do wyrażania siebie - mówią jej twórcy. I już zapowiadają, że odbywać się w niej będą koncerty, występy kabaretowe, improwizacje. Czy lokal się przyjmie?

- Jesteśmy w Cafe Noir - mówi Kuba Goc, jeden z twórców tej inicjatywy. - To nowe miejsce, które tworzymy. Chcemy, by to było centrum lokalności i kultury.

Lokal mieści się w przepięknej kamienicy przy Alei Niepodległości 22 w Zielonej Górze. Zamysł jest prosty. Społecznicy chcą, by w rozległych przestrzeniach kawiarni mogli prezentować się lokalni artyści.

- Planujemy organizować tutaj koncerty, kabarety, improwizacje, wszelkiego rodzaju artystyczne aktywności - tłumaczy Kuba - Ale chcemy też sprzedawać tutaj lokalne produkty: rzemiosło, sztukę. Pragniemy kłaść nacisk na gospodarczy patriotyzm. Plan jest taki, by Cafe Noir stała się miejscem do wyrażania siebie dla osób z różnych grup społecznych i o różnych poglądach na życie. Służyć ma do tego przestrzeń z dwiema profesjonalnymi scenami.

To będzie pierwsza taka klubokawiarnia artystyczna w Zielonej Górze Klubokawiarnię będzie prowadzić Fundacja na rzecz Kultury "Fedora". - Naszą ideą jest stworzenie otwartego, pełnego kultury miejsca. Serce wkładamy w tę ideę, a nie w pieniądze - mówi Kuba Goc. Czy twórcy Klubokawiarni Cafe Noir nie obawiali się stworzyć nowego miejsca w środku pandemii koronawirusa? Kiedy takie lokale nie mogą funkcjonować?