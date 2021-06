Na zielonogórskim niebie wieczorami można dojrzeć sporych rozmiarów owady. Latają wokół roślin, wydają charakterystyczny dźwięk. Co to jest?

Owad przemieszcza się dość szybko. Trudno uchwycić go na zdjęciu, bo niemal wciąż jest w locie. Posiadamy nagranie z takiej "wieczornej inwazji" na jednym z zielonogórskich osiedli.

- Na moim balkonie było tego całkiem sporo. Zastanawiałam się, co to może być - mówi nam zielonogórzanka, pani Magda.

Co to za owady na zielonogórskim niebie? To mogą być chrabąszcze

- Po nagraniu trudno jednoznacznie wywnioskować, z jakim owadem mamy do czynienia - mówi biolog, dr Sebastian Pilichowski. - Faktem jednak jest, że obecnie przyszedł czas na loty guniaka czerwczyka. To chrabąszcz. Nieco mniejszy niż chrabąszcz majowy. Często ludzie się ich obawiają, ale nie ma czego. Nie robią krzywdy, no, może poza małym zamieszaniem.