Na zielonogórskim Wagmostawie i w Dolinie Gęśnika w weekend był spory ruch. Nic dziwnego, wiosną te tereny pełne zieleni mogą zachwycać

Te tereny obecnie toną w kwiatach, mnóstwo barw mają też kwitnące drzewa. Niektórzy chętnie to wykorzystują, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w otoczeniu przyrody. Zielonogórski Wagmostaw i Dolina Gęśnika, która znajduje się nieopodal, bo po drugiej stronie ulicy Sulechowskiej, cieszą się sporym zainteresowaniem spacerowiczów, rowerzystów, miłośników odpoczynku nad wodą. W weekend chętnych, by odwiedzić to miejsce, nie brakowało. Czytaj również: Niedzielna wyprzedaż garażowa na Dzikiej Ochli w Zielonej GórzeWideo: Park linowy w Dolinie Gęśnika znów jest otwarty dla chętnych:

Jacek Katos