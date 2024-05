Nabór do szkół średnich w powiecie żarskim. Rekrutacja rozpocznie się 15 maja, ósmoklasiści mają ponad miesiąc na złożenie dokumentów

We wtorek 14 maja będą pisać egzamin ósmoklasisty, a już od 15 maja będą mogli składać dokumenty do wybranych szkół średnich. Uczniowie ósmych klas w powiecie żarskim mają do wyboru sporo kierunków. Mogą zajmować się hotelarstwem, architekturą krajobrazu, ekonomią, programowaniem, grafiką, mechaniką samochodową i nie tylko. Oto lista szkół i kierunków wraz z liczbą miejsc.