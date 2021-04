Nad morze dojedziemy szybciej i wygodniej. Powstały kolejne odcinki "ekspresówki" w województwie zachodniopomorskim

Kierowcom do użytku udostępniono w sumie ponad czterdzieści kilometrów drogi. To zupełnie nowy dwujezdniowy odcinek Brzozowo - Miękowo oraz przebudowany fragment od Miękowa do Rzęśnicy, który został dostosowany do współczesnych parametrów drogi ekspresowej. Od minionego wtorku można z nich korzystać na zasadach docelowej organizacji ruchu i bez utrudnień spowodowanych robotami.