Nadchodzi epokowa zmiana. Dziekanaty na Uniwersytecie Zielonogórskim przechodzą do historii. Gdzie w takim razie załatwią sprawę studenci?

- Czas na zmiany! Już niedługo dziekanaty odejdą do lamusa, a ich zadania przejmą BOS-y - informuje Katarzyna Doszczak z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego . - To jest historyczna zmiana w strukturze administracyjnej naszej uczelni w roku jej 20-lecia. W Biurze Obsługi Studenta (BOS-ie) studenci, doktoranci, a także uczestnicy studiów podyplomowych i kursów dokształcających będą załatwiać wszystkie swoje sprawy dotyczące toku nauki.

- Przewidziano cztery BOS-y obsługujące poszczególne wydziały - informuje K. Doszczak. - Niebawem JM Rektor ogłosi konkurs dla studentów i doktorantów UZ dotyczący identyfikacji wizualnej BOS-ów, każdy z nich ma już przypisany kolor, a studenci biorący udział w konkursie będą musieli się dostosować do tej kolorystyki.

Niektórych pewnie zastanawia, jak to będzie wyglądać w praktyce. Spokojnie, choć dziekanaty znikają, to studenci nadal będą mogli załatwić sprawy osobiście.

- Wraz z przeniesieniem kierunków z Sulechowa do Zielonej Góry z dniem 1 października 2021 r. obsługa studentów będzie się odbywała w BOS-ie 2 - tłumaczy K. Doszczak.

Studenci, którzy uczęszczają na zajęcia w filii UZ w Sulechowie będą do końca sesji poprawkowej mogli załatwić sprawy właśnie tam, na miejscu.

- Ale przy każdym BOS-ie znajdzie się pokój – wspólny dla kilku prodziekanów do spraw studenckich wymieniających się zgodnie ze stałym tygodniowym harmonogramem dyżurów – tłumaczy prof. Barbara Literska, Prorektor ds. Studenckich na UZ.

Każdy BOS będzie obsługiwał około 3 tys. studentów . A co z dziekanami ? Będą mieli swe siedziby tam, gdzie dotychczas.

Co dadzą takie zmiany? Dlaczego zdecydowano się na te przekształcenia?

- Celem jest ujednolicenie sposobu obsługi studentów, które umożliwia prowadzenie prawidłowej dokumentacji - tłumaczy UZ. - Sami studenci już niebawem również powinni zauważyć nie tylko lepszą jakość i sprawność, ale i większą dostępność do kadry administracyjnej. Chodzi tu również o studentów niestacjonarnych, którzy mogli mieć to tej pory problem z dostępem do dziekanatów.

