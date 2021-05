Nagrody dla chłopców z Mierkowa, którzy odkryli skarb. Są kolejne odkrycia

PLUS Także Szprotawa ma swoją piramidalną tajemnicę. Może nie taką jak w Gizie, ale...

Specjalistyczna fotografia potwierdza to, co ustalili już naukowcy. Ziemnego kolosa pod Szprotawą profilowała nieznana społeczność. Gród Chrobry jest dla Szprotawy tym, czym egipskie piramidy dla Gizy. Mimo 150 lat zainteresowania badaczy nikt dotąd nie odkrył, kiedy go uformowano i co się na nim wydarzyło.