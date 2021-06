„Najdłuższe schody Europy” w przebudowie. Zobacz, jak przebiegają prace dotyczące autostrady A18

Jezdnia północna A18 została wybudowana na parametrach autostradowych w latach 2004-2007. Był to pierwszy etap budowy autostrady A18. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy już w latach 30. XX wieku, jeszcze za czasów Adolfa Hitlera. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław.

Co ciekawe drogowcy, którzy pracują przy całej inwestycji, twierdzą, że są w szoku, że droga wytrzymała przy tyle lat. Wskazują, że stara nawierzchnia to 25 cm warstwa betonu, którą położono po prostu na piachu, na pospółce. – Widać tam wyraźnie beton nawierzchniowy i dolny układany w jednej warstwie – wyjaśnia Tomasz Kramer, inspektor nadzoru inwestorskiego. Czy ta technologia w ówczesnych czasach była zaawansowana?

- Jest dosyć specyficzna. Jeżeli chodzi o nawierzchnię to badania wytrzymałości, które przeprowadziliśmy przed obecną budową wykazały bardzo dobre wyniki, dochodzące do nawet 60-70 megapaskali. Natomiast jeśli chodzi o podbudowy to technologia wykonania w dzisiejszych czasach też jest już trochę inna. Mamy więcej warstw pod nawierzchnią niż miało to miejsce w ubiegłym wieku – tłumaczy Kramer.