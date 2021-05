Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Najdroższe domy w Gorzowie wystawione na sprzedać. Kosztują prawie milion! Zobacz, jak wyglądają

Coraz więcej osób decyduje się na zakup własnych czterech kątów. Jedni szukają kompaktowych mieszkań, a inni dużych posiadłości. Dla tej drugiej grupy osób skierowane są właśnie te ogłoszenia sprzedaży domów.



Sprawdziliśmy, jakie domy wystawione są na sprzedaż w Gorzowie. Spośród wielu ofert wybraliśmy właśnie te, które prezentują najdroższe, a co za tym idzie, najbardziej luksusowe domy na sprzedaż w naszym mieście. To domy, które powstały dość niedawno i w każdy z nich nowy właściciel mógłby zamieszkać natychmiast.



Cena tych domów to prawie milion złotych! Jesteście ciekawi, jak wyglądają domy "za miliony"? To zobaczcie! Są tu stylowe wanny, złote płytki, drewniane meble i piękne sztukaterie.



Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl.



