Najgłośniejszy w ostatnich latach lubuski kryminał wraca do sądu! Miał poćwiartować zwłoki kobiety i... zniknąć

Mieszkaniec Skwierzyny trafił do aresztu, z którego wyszedł latem 2020 r. Rozmawialiśmy z nim w jego mieszkaniu wkrótce po tym, jak odzyskał wolność. Twierdził, że chodziło mu o to, żeby dalej pobierać rentę za Józię. Ze szczegółami opowiadał, jak znalazł zwłoki swej kobiety obok łóżka w ich mieszkaniu. No i zaciągnął je do komórki na podwórzu. Tam poćwiartował nożem i siekierą. A później w wózku wywoził kawałek po kawałku nad brzegi Warty i tam wyrzucał do rzeki. Jak przyznał dziennikarzowi, pewnie pozbyłby się całości, ale pił alkohol i to powodowało, że miał przerwy w swej… pracy. Dlatego nie dokończył dzieła, no i wtedy pojawiła się policja.