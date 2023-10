Najlepsi uczniowie z Żagania otrzymali stypendia burmistrza! Małgorzata Trzcionkowska

Ponad 100 najlepszych uczniów ze szkół w Żaganiu otrzymało stypendia burmistrza I i II stopnia. To znacznie więcej, niż w poprzednich latach. Młodzi ludzie otrzymali 100 i 150 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy, za szczególne osiągnięcia w swoich dziedzinach. To dla nich wielka motywacja do dalszej pracy.