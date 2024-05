Najlepsze plaże w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda, czysta przyjemność! Tutaj wypoczniecie| INFORMATOR

Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem!

W Lubuskiem doświadczamy już bardzo upalnych dni przekraczających 30 stopni Celsjusza w cieniu. Zdaniem synoptyków lato 2023 będzie naprawdę gorące. W takie dni najlepiej szukać orzeźwienia nad wodą. I tak się składa, że w naszym regionie mamy prawdziwe Mazury, jeziora z doskonale czystą wodą i mnóstwem atrakcji. Kąpieliska z błękitną wodą, piaszczyste plaże, turystyka wodna - każde z tych miejsc szczegółowo opisujemy poniżej.

Jeziora, sztuczne akweny, kapięliska, piaszczyste plaże

Choć województwo lubuskie jest jednym z najmniejszych posiada wszystkie atuty, żeby być najpiękniejszym regionem w Polsce. Czy wiecie, że mimo niewielkiej powierzchni posiadamy bardzo bogate zasoby wodne? Bajeczne, naturalne jeziora, sztuczne akweny, kąpieliska, plaże. To wszystko wokół przepięknej przyrody przyciąga setki tysięcy turystów każdego roku.

Ponad pół tysiąca jezior na Ziemi Lubuskiej

Na mapie województwa lubuskiego widnieje mnóstwo większych i mniejszych niebieskich plamek. To prawda, że mamy jezior do wyboru, do koloru. Można powiedzieć, że turystyka wodna w połączeniu z przepięknym, zalesionym krajobrazem, to nasza lokalna specjalność - z tego słynie nasz zielony region. Na Ziemi Lubuskiej możecie odpoczywać nad 516 jeziorami, które stworzyła natura, a kolejne 100 powstało dzięki działalności człowieka. Ile z tych miejsc znacie? Ile z tych cudów już udało się wam odwiedzić?

Lubuskie Mazury idealne na weekend

Weźmy na przykład północne kresy Lubuskiego. Przecież roi się tam od jezior, które tworzą tzw. Lubuskie Mazury, czyli najdłuższy po Mazurach szlak żeglugowy w Polsce, gdzie ludzie także wypoczywają wylegując się na piaszczystych plażach, zażywając kąpieli, pływając rowerami wodnymi, motorówkami, żaglówkami. A co w centrum i na południu województwa? To samo! No, może poza Mazurami... Cały nasz region usłany jest pięknymi kąpieliskami, które w gorące dni są upragnionym azylem, gdzie można się schłodzić i porządnie odpocząć nie tylko w weekendy. Ale co, jeśli nie wiemy, lub nie jesteśmy pewni, gdzie pojechać? Jak wygląda miejsce, do którego chcemy się udać? W naszym materiale opisujemy 20 lubuskich jezior, które wręcz stworzone są do turystyki wodnej. Dodatkowy atut? W każdym z nich jest woda czysta, jak łza.

Ważne informacje o kąpieliskach (jeziora i plaże)

Cudzie chwalicie, swego nie znacie. Wiele osób decyduje się nad wyjazd w polskie góry lub nad Bałtyk. Nim jednak rozkręcicie się z wiosenno-wakacyjnymi planami, warto zajrzeć do województwa lubuskiego! Przecież nic nie zastąpi beztroskiego wypoczynku na piaszczystej plaży wśród szumu drzew i jezior. W naszym materiale znajdziecie szczegółowe informacje i odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Czy teren plaży/kąpieliska jest ogrodzony?

Czy jest wyznaczona strefa w wodzie?

Czy obiekt jest zaopatrzony w strefę na plaży do rekreacji i sportu?

Czy na kąpielisku jest pomost, molo?

Czy istnieje możliwość cumowania sprzętu wodnego?

Czy ma wydzielone miejsce, gdzie można zrobić grill lub ognisko?

Czy są tam kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą WOPR, ratownik?

Czy dzieci mają wydzielonej miejsce do kąpieli oraz na plaży?

Oraz czy można na teren plaży wejść ze swoim pupilem?

Lubuskie jeziora z najczystrzą wodą - INFORMATOR

Poniżej znajdziecie szczegółowo opisane lubuskie plaże, jeziora i zbiorniki wodne z najczystszą wodą. Ponadto są tutaj mapy pokazujące, jak dojechać w dane miejsce:

W niniejszym materiale (patrze galeria powyżej) szczegółowo opisujemy jeziora, które przeszły pozytywną kontrolę Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wybraliśmy te najlepsze:

Jezioro Kłodawskie,

Jezioro Nierzym,

Jezioro Lipie,

Jezioro Łubowo,

Jezioro Reczynek,

Jezioro Lubiąż,

Jezioro Głębokie,

Jezioro Lubikowskie,

Jezioro Szarcz,

Jezioro Paklicko,

Jezioro Łagowskie,

Jezioro Długie,

Jezioro Wilkowskie,

Jezioro Niesłysz,

Jezioro Glibiel,

Jezioro Wielkie,

Zbiornik retencyjny "Nowiniec",

Kąpielisko przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim,

Jezioro Sławskie,

Kąpielisko Gryżyce. Przypominamy, że będąc na miejscu każdego jeziora, warto zapoznać się z tamtejszym regulaminem oraz tablicą informacyjną. TO BARDZO WAŻNE! Ponadto na terenie niektórych kąpielisk można wypożyczyć kajak, rower wodny, przenocować oraz dobrze zjeść! Dodatkowo cały region lubuski oferuje mnóstwo atrakcji w najbaliższej okolicy, zatem jeśli znudzi się wam wylegiwanie na plaży i zabawy wodne, możecie odwiedzić, jedno z poniższych miejsc:

Bezpieczeństwo nad wodą - zasady

By wakacje były pełne wyłącznie dobrych wspomnień, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętać należy o właściwej opiece nad dziećmi. Dla dorosłych wskazówka już znana - piłeś, nie wchodź do wody. To śmiertelnie niebezpieczne. Podobnie jak kąpiel w miejscach do tego niewyznaczonych. Wybierajmy kąpieliska strzeżone przez ratowników i dobrze oszacujmy swoje możliwości. Policyjni wodniacy przez cały sezon letni będą pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa nad wodą.

Czytaj także:

Tajemnicze jezioro z dziewięcioma wyspami obok Trzciela. Ma kształt lecącego nietoperza. Nie ma drugiego takiego na świecie! Idąc na plażę warto zabrać ze sobą: strój kąpielowy,

ręcznik,

okulary do pływania,

ubranie na zmianę,

olejek do opalania,

wodę do picia oraz jedzenie. Warto zwracać uwagę na miejsca, w których zamierzamy się kąpać. Rozsądnie jest wybierać tylko takie strefy, w których czuwają nad nami ratownicy wodni. Koniecznie trzeba zapoznać się z regulaminem danego kąpieliska, który mówi m.in. o niezakłócaniu spokoju i wypoczynku innych osób, niezaśmiecaniu terenu, nieskakaniu do nieznanej i płytkiej wody. Starajmy nie kąpać się w osamotnieniu, aby w razie niebezpieczeństwa, ktoś mógł nam pomóc.

Pamiętajmy, że nawet ta pozornie najspokojniejsza woda może okazać się groźnym żywiołem trudnym do opanowania. Znaczna ilość utonięć spowodowana jest m.in. przecenianiem swoich możliwości, niepotrzebną brawurą oraz lekkomyślnością. W jakich miejscach nie powinniśmy się kąpać: takich, które są niestrzeżone przez ratowników,

przy falochronach,

w różnego rodzaju stawach hodowlanych lub przeciwpożarowych,

przy zaporach wodnych i mostach,

w pobliżu kanałów ściekowych,

wokół tras, które są uczęszczane przez łodzie, kajaki, a także w portach,

w miejscach o bagnistym dnie i wysokich brzegach.

Niedaleko Międzyrzecza jest lubuska Wenecja. Jezioro ma kształt ogona wieloryba! Zazdrości nam Polska i świat. Zobaczcie zdjęcia Kiedy nie wolno wchodzić do wody: Do wody trzeba wchodzić stopniowo. Przed pełnym zanurzeniem warto najpierw schłodzić swoje ciało polewając je delikatnie wodą, aby uniknąć szoku termicznego, który bywa normalną reakcją przy kontakcie rozgrzanego ciała z zimną wodą.

bezpośrednio po jedzeniu,

gdy niepewnie się czujesz, jesteś przemęczony,

kiedy w pobliżu nie ma ratownika,

w przypadku gdy wywieszona jest czerwona flaga,

po zmroku, późnym wieczorem, lub przy niepewnej pogodzie,

gdy występują silne prądy i wysokie fale.

Bezpieczeństwo na plaży - ważne zasady

Jak bezpiecznie się opalać: zanim pójdziemy na plażę, warto zaopatrzyć się w krem z filtrem, który dodatkowa zabezpieczy naszą skórę przed słońcem,

zawsze korzystaj z nakrycia głowy,

chroń swój wzrok okularami przeciwsłonecznymi,

kiedy opalasz się po raz pierwszy, pamiętaj, aby skrócić ten czas do kilku minut, unikniesz wtedy poparzenia,

pij dużo płynów i pamiętaj, żeby nie opalać się w godzinach największego nasłonecznienia, czyli w okolicy południa. Odpoczynek nad wodą daje człowiekowi wiele przyjemności, szczególnie w sezonie letnim, jednakże zawsze należy pamiętać o tym, że woda to żywioł, którego pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć.

Co jeść i pić podczas upałów? woda - pocąc się organizm potrafi wydalić nawet 10 litrów wody dziennie; w upalne dni powinniśmy wypijać 2-4 litry wody

sok pomidorowy, pomidory - wspaniale uzupełniają niedobór soli mineralnych, które wypacamy z organizmu razem z wodą

arbuzy - zawierają dużą ilość wody By nie dopuścić do oparzeń słonecznych, odwodnienia i omdlenia, trzeba przestrzegać latem kilku zasad. Trudno wytrzymać skwar za oknem, zwłaszcza gdy nie mamy możliwości wyjechać nad wodę. Upał zagraża nie tylko niemowlakom i staruszkom. Z powodu wysokich temperatur cierpią też osoby otyłe, chore na serce, niskociśnieniowcy, chorzy na cukrzycę, cierpiący na niedoczynność tarczycy i osoby biorące niektóre leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne i na chorobę Parkinsona.

Dbajmy o dzieci Małych dzieci nie powinno się przegrzewać. Wychodząc na spacer, powinniśmy założyć dziecku czapeczkę na głowę, by ochronić go przed słońcem. Warto jednak sprawdzać, czy główka maluszka nie poci się pod czapką. Jeśli tak, trzeba poszukać innego nakrycia wykonanego z bardziej przewiewnego materiału.

Ponadto małe dzieci powinny dużo pić. Maluchom powinniśmy podawać ostudzone herbatki zwykłe lub owocowe albo, jeśli lubią, wodę mineralną. Warto też kilka razy dziennie przemywać dziecku twarz, szyjkę, główkę, rączki, wodą. Nie czekać do wieczornej kąpieli tylko w trakcie dnia schładzać dziecko. Bezwzględnie przed wyjściem na dwór trzeba posmarować ciało kremami blokującymi wnikanie w skórę promieni słonecznych. Polecamy:

Lubuskie ma jezioro w kształcie serca. Nieziemski widok! To prawdziwy cud natury, jedyne takie miejsce na Ziemi Złe nawadnianie Piwo, alkohol - przynosi tylko doraźną ulgę, bo choć bogate jest w sole mineralne ma działanie moczopędne, może powodować przegrzanie.

- przynosi tylko doraźną ulgę, bo choć bogate jest w sole mineralne ma działanie moczopędne, może powodować przegrzanie. Słodkie napoje gazowane - mają dużą zawartość cukru, który wiąże wodę i może tłumić objawy nadchodzącego udaru cieplnego.

- mają dużą zawartość cukru, który wiąże wodę i może tłumić objawy nadchodzącego udaru cieplnego. Kawa - podobnie jak słodkie napoje odwadnia organizm.

Uważajmy na osoby starsze Jedna podstawowa rada dla osób starszych cierpiących na choroby serca - nie wychodzić z domu między 12.00 a 15.00, kiedy słońce świeci bardzo intensywnie. Nie zawsze jednak da się tak zaplanować dzień, by w tych godzinach pozostać w domu. Dlatego wychodząc na zewnątrz uzbrójmy się w dużą butelkę niegazowanej wody, okulary słoneczne (promienie mogą uszkodzić wzrok), czapkę z daszkiem lub kapelusz albo parasol przeciwsłoneczny i krem z filtrem na odsłonięte partie ciała i na twarz. Jeśli tylko poczujemy, że robi nam się słabo, powinniśmy poszukać cienia, przysiąść na ławce, odpocząć i napić się zimnej wody. Jeśli osłabienie nie minie, powinniśmy skonsultować to z lekarzem.

Nie dopuśćmy do udaru słonecznego, który może przydarzyć się każdemu, kto długo przebywa na słońcu bez dostatecznej ochrony. Typowe objawy to: nudności, wymioty, bóle głowy, osłabienie, omdlenia. Wtedy należy bezzwłocznie udać się do lekarza.

Jak chłodzić się podczas upałów: namoczone zimna wodą opaski na rękę lub bandamki na głowę - przynoszą natychmiastową ulgę,

spryskiwacz do kwiatów - zabierz ze sobą do samochodu, jeśli nie masz klimatyzacji i schładzaj się w podróży zimną wodą,

staraj się przebywać w cieniu a także korzystać z kurtyn wodnych,

korzystajmy z przewiewnych ubrań oraz nakryć głowy. Przypomnimy także, że upalnej pogodzie mogą towarzyszyć burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Jeśli nie ma takiej konieczności, najlepiej wówczas pozostać w domu.

Ważne Telefony alarmowe:

112 - ogólnopolski numer ratunkowy

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja Powyższy raport powstał na podstawie danych z GIS oraz Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency, EEA), w Unii Europejskiej zajmując się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego.