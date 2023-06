Najnowsze tweety Falubazu Zielona Góra z 30.06.2023? Sprawdź, co dzieje się na Twitterze

Luke Becker jest w drodze do Zielonej Góry, gdzie jeszcze dziś przejdzie kolejne szczegółowe badania. Po nich będziemy wiedzieli dokladnie jak poważny jest uraz Amerykanina. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia i na tor 👊💪

Polonia powiększa przewagę do 6 punktów, ale nie to jest w tym momencie najważniejsze. Nasze myśli kierujemy do Luka Beckera, który ucierpiał w szóstym biegu i niestety jest niezdolny do dalszej jazdy.

