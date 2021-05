Najpopularniejsze kierunki studiów 2020/2021. Gdzie było najwięcej kandydatów na jedno miejsce?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/26]

Najpopularniejsze kierunki studiów 2020/2021. Informatyka najczęściej wybierana

W październiku 2020 roku studia na polskich uczelniach rozpoczęło ponad 428 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyła się informatyka, a najtrudniej było się dostać na inżynierię internetu.



Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 uczelnie przyjęły 428 609 osób. Ponad 314 tysięcy chętnych rozpoczęło naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Naukę na studiach drugiego stopnia podjęło ponad 114 tysięcy studentów. W szkołach publicznych w tym roku akademickim uczy się prawie 300 tysięcy młodych ludzi, a szkoły niepubliczne przyjęły nieco ponad 129 tysięcy kandydatów.



Od kilku lat niezmiennie najwięcej kandydatów jest na informatykę. W 2020 roku było to ponad 33 tysiące osób. Zobacz na kolejnych slajdach, które jeszcze kierunki cieszyły się bardzo dużą popularnością. Obok nazwy kierunki podajemy liczbę zgłoszeń.





Zobacz wideo: Co dalej z mozaiką Gagarina na auli Uniwersytetu Zielonogórskiego?





Czytaj także: Trzy akademiki do modernizacji, nowy parking. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego będą mieli jak w... domu