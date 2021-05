Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w województwie lubuskim. Ofert nie brakuje!

Kupno działek ogrodowych - o czym trzeba pamiętać?

Dla działki ROD uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest możliwe. Zatem na tego typu działce możemy postawić jedynie budynek niewymagający zgłoszenia. Warunki zabudowy rodzinnych ogródków działkowych określa art. 13.1 ustawy ROD mówiący

Na terenie działki nie może znajdować się obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

Działki ogrodowe ROD są zwykle wyposażone w wodę ogrodową, ale dla znacznej części ogrodów woda ta nie jest zdatna do picia. Na ogrodach występuje miejsce ujęcia wody miejskiej (do picia), ale woda doprowadzona do działki i altany często jest wodą z własnego ujęcia. Na ogrodach działkowych woda jest zazwyczaj odłączana na okres zimowy (od listopada do marca).