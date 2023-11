Największe jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. Kiedy się zaczynają? Sprawdź, które z nich warto odwiedzić!

Warszawa, od 24 listopada do 7 stycznia

Gdańsk, od 17 listopada do 23 grudnia

To jeden z najpiękniejszych jarmarków w Europie. Na stronie internetowej czytamy, że W 2023 r. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku zajął II miejsce w konkursie Best Christmas Markets organizowanym przez portal Europe's Best Destinations. We wtorki odbywać się będą koncerty a w środy świąteczne karaoke. Ma pojawić się także Święty Mikołaj, który najmłodszym udostępni swoje magiczne sanie.